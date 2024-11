Oasport.it - United Rugby Championship, le Zebre Parma non può sbagliare con gli Ospreys

Torna dopo la lunga pausa per i test match internazionale l’e domani sera, allo stadio Lanfranchi, chance da non perdere per leche ospitano i gallesi. Uno scontro tra due formazioni che stanno faticando e gli emiliani dovranno sfruttare il fattore campo per tornare a vincere.Era, infatti, il 28 settembre quando la squadra di Brunello sorprendeva il mondo battendo il Munster con uno spettacolare 42-33. Quella che sembrava la partita della svolta, invece, è stato l’unico acuto sin qui della franchigia federale che lentamente è scivolata fino all’ultimo posto in classifica.La lunga pausa si spera sia servita a Brunello per trovare la quadra con i giocatori disponibili e presentarsi al meglio alla ripartenza. Che sarà, per quel che riguarda l’URC, una toccata e fuga, visto che dal prossimo weekend inizieranno le coppe europee.