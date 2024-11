Europa.today.it - Un viaggio da sogno alla scoperta delle Antille con MSC Virtuosa

Leggi su Europa.today.it

Per questo inverno ogni sabato, MSCsalpa dal pittoresco porto di Fort de France, per un’esperienza di crociera indimenticabile. Con voli charter diretti, la nave propone itinerari alternati di 7 o 14 notti trasportando gli ospiti in undaattraverso alcune