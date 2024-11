Modenatoday.it - 'Umanizzazione delle cure', AOU di Modena protagonista in Senato

Leggi su Modenatoday.it

"Mettere il paziente al centro della cura, per un passaggio da una concezione del malato come portatore di una patologia ad una come persona con i suoi sentimenti, le sue conoscenze, le sue credenze rispetto al proprio stato di salute. Il protocollo d'intesa sull'