Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 28-11-2024 ore 18:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Ester in apertura di giornale un massiccio attacco russo con 100 droni 90 minuti di secondo quanto riportato da zielinski ha colpito gli impianti energetici dell’Ucraina nella notte più di un milione di persone ha subito blackout nel corso della mattinata il presidente ucraino lancia la cosa hanno utilizzato bombe a grappolo contro strutture civili e terrorismo perché già kistan Dove si trova per una visita di Stato Vladimir Putin ha spiegato chi ride è stata una risposta alla fornitura di Adams da parte degli Stati Uniti ha poi sottolineato che prossimamente gli attacchi russi comincio gli orecchini che potrebbero concentrarsi sulle imprese dell’Industria della Difesa o sui centri decisionali di Kiev nella notte anche le foto carine hanno preso di mira la Russia dove naturali della Regione russa di Krasnodar ha denunciato un massiccio attacco con droni da parte delle forze ucraine sono stati puntati due comuni ha dichiarato su telegram della città frammenti di droni sono vicino ad una casa le finestre di un edificio sono stati distrutti una donna rimasta ferita vero e medioriente la corte penale internazionale potrebbe revocare i mandati di arresto spiccati nei confronti del premier israeliano Netanyahu del ministro della Salute chiede però ti svegli di avviare un’indagine approfondita per quello di Netanyahu ha annunciato che lo stato ebraico avrebbe presentato ricorso contro i mandati di arresto e Messi nei suoi confronti e di quelli di Gallant intanto a poche ore dall’annuncio della tregua tra Israele e hezbollah un drone dell’Aeronautica Militare attaccato pericolo di Varese nel sud del paese due persone sono rimaste ferite proprio la diretta ha confermato di aver effettuato questa mattina ha un attacco con un drone nel Libano meridionale definendo un colpo di avvertimento l’attenzione resta sempre molto alta Infatti secondo quanto riferiscono i media israeliani un missile intercettato è stato lanciato tu la Galilea occidentale la cronaca torniamo in Italia la figlia di 7 anni cade dalla fine del secondo piano della casa protetta dove viveva con la madre vicino Catanzaro riportando gravi ferite la donna si lancia nel vuoto al suo arrivo in ospedale la bambina era con la madre una donna di 30 anni originaria del Catanzaro la loro stanza della casa famiglia quando non si sa ancora perché è caduta dalla finestra subito diversi traumi tuttavia non è in pericolo di vita Madonna Era da un paio d’anni con la figlia nella casa protetta che ospita persone che soffrono di disagi mentali e chiusura all’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ha presentato al Forum Risk Management e di Arezzo i dati aggiornati del 2023 il modello di valutazione delle performance manageriale delle aziende sanitarie pubbliche Ospedaliere e territoriali la classifica rappresenta una fotografia rispetto all’attività di 110 aziende territoriali 51 ospedaliere il risultato dell’analisi ha portato all’individuazione di 27 aziende con una buona valutazione complessiva 53 con valutazione intermedia e 30 migliorabili dai dati emerge che le Aziende Sanitarie territoriali pubbliche del Nord tendono a lavorare in meglio e di più rispetto a quelli del sud con risultati libri sul tasso di mortalità prevenibile le 5 Aziende Sanitarie territoriali pubbliche con migliori livelli di performance in Italia si trovano a Vicenza Bergamo Padova Belluno e Bologna le peggiori a Napoli centro dottore Matera Enna e Vibo Valentia era l’ultima notizia Grazie per averci seguito l’informazione torna la prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa