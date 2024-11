Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 28-11-2024 ore 17:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrara cronaca in primo piano il sindaco di Vigevano Andrea cippa è una consigliera comunale oltre i dirigenti sono stati arrestati per corruzione perquisizioni per altre tre persone tra cui l’ex parlamentare europeo della Lega Angelo ciocca è l’imprenditore edile Alberto Righini inchiesta riguarda il tentativo di rovesciare la giunta comunale nel novembre del 2022 la cosiddetta congiura di Sant’Andrea quando un consigliere sarebbe stato chiesto di dimettersi di €15000 mentre il sindaco per avere il sostegno di un’altra continuerà mi avrebbe fatto avere una consulenza c’è per esponente del Carroccio ai domiciliari Io è tutta la Liga Siamo al tuo fianco certi della sua integrità assicuri che possa dimostrare la sua totale innocenza come il leader del Carroccio Matteo Salvini Gasperi 100 drone più di 90 minuti Le munizioni a grappolo le forze russe hanno attaccato nella notte le infrastrutture energetiche Ucraina senza elettricità centinaia di migliaia di famiglie nella regione di Leopoli e altre 500.