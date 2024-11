Bolognatoday.it - Troppo Lille per il Bologna: al Dall’Ara passano i Les Dogues

Leggi su Bolognatoday.it

Ancora una volta ilcade in questa Champions League 2024-2025 (quarta sconfitta consecutiva) e abbandona così ormai definitivamente il sogno playoff. Di Jhon Lucumi il primo storico gol petroniano in questa competizione, una magra consolazione che non può far sorridere i tifosi felsinei.