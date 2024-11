Genovatoday.it - Treni: nessun anticipo di orario dell'Intercity per Roma

Leggi su Genovatoday.it

"Non ci sarà alcun cambio diper l’505 in partenza da Ventimiglia alle 6.37 e diretto a. L’di due ore che era stato ipotizzato datalia non si verificherà, grazie all’intervento del neo assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola". Lo annuncia Regione.