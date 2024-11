Trasporto aereo Troncone | Sviluppare produzione Saf per processo decarbonizzazione

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – "Le proposte della Fondazione Pacta mirano a valorizzare la possibilità industriale dii biocarburanti sotto un cappello di sostenibilità non solo ambientale ma anche economica. Si punta in particolare ad aeromobili più sostenibili e carburanti sostenibili per l’aviazione, come il Saf disponibile già per la prima tappa del 2030 che l’Europa ci .