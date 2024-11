Chietitoday.it - Tragedia di Rigopiano: chiesto un nuovo processo per l'ex prefetto e l'annullamento di 6 assoluzioni

Leggi su Chietitoday.it

delledei dirigenti della Regione Abruzzo e und'appello per l'exFrancesco Provolo, condannato ad 1 anno e 8 mesi per rifiuto di atti d'ufficio e falso valutando anche le accuse di concorso in omicidio colposo, lesioni colpose e depistaggio dove.