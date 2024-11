Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-11-2024 ore 20:00

Luceverdeveri trovati dalla redazione per un incidente e resta chiusa via Pontina all’altezza di via di Decima in direzione di Pomezia ci sono incolonnamenti a partire da via Cristoforo Colombo code anche incaricato poste per curiosi ed è ancora intenso ilsul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e salari e proseguendo tra Tiburtina e Casilina se sta situazione esterna tra la Pisana e via Appia coda tra tipo in uscita dalla città su tratto Urbano della A24-teramo da Portonaccio a Raccordo Anulare e sul viadotto della Magliana nelle due direzioni ci spostiamo su via del carico tratto della tangenziale code pere lavori tra Corso di Francia in via Salaria in direzione di San Giovanni rallentamenti e code anche in carreggiata opposta sulla tangenziale Tra viale Castrense e la 24te e tra Batteria Nomentana & via dei Campi Sportivi e allo stadio Olimpico si sta svolgendo l’incontro di Europa League Lazio ludogorets non si escludono difficoltà per ilAl termine dell’incontro Suvvia nihal della Vittoria sul lungotevere sulla tangenziale ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito