Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-11-2024 ore 18:00

Leggi su Romadailynews.it

Luceverdeveri trovati dalla redazione ci sono problemi su via Pontina per un incidente la strada è chiusa all’altezza di via di Decima in direzione di Pomezia sul posto incolonnamenti a partire dal raccordo anulare code anche in carreggiata opposta per curiosi ed intenso ilsul Raccordo Anulare in particolare coda in carreggiata interna tra Cassia e salari e proseguendo tra Nomentana e Casilina stessa situazione carreggiata esterna tra laFiumicino e Lanina code a tratti in uscita dalla città sul tratto Urbano della A24-teramo da Portonaccio a raccordo anulare sul viadotto della Magliana nelle due direzioni incidente su via Tiburtina rallentamenti e code all’altezza di via Raffaello Nasini nelle due direzioni ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code pere lavori tra Corso di Francia e via Salaria in direzione di San Giovanni code anche in carreggiata opposta sulla tangenziale Tra viale Castrense era 24Teramo e tra Tiburtina e via dei Campi Sportiviin quest’ultimo caso ho dovuto anche agli spostamenti in direzione dello Stadio Olimpico dove alle 18:45 è in programma l’incontro di Europa League Lazio ludogorets previsto e consueto piano trasporti con divieti per la sosta nell’area del fuori non si escludono difficoltà per ilanche su via Flaminia al della Vittoria è sul lungotevere ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito