Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-11-2024 ore 17:00

Leggi su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità ci sono problemi su via Pontina per un incidente incolonnamenti dal raccordo anulare a Tor de’ Cenci in direzione di Pomezia proseguono i lavori su via del Foro Italico con riduzione di carreggiata tra via Salaria viale di Tor di Quinto nelle due direzioni ci sono pertanto incolonnamenti in direzione di San Giovanni da Corso di Francia via Salaria e per lavori necessari alla realizzazione del nuovo sotto via di piazza Pia chiuso il sottopasso della galleria Principe Amedeo di Savoia e nel tratto che da Piazza della Rovere conduce a Gregorio VII le deviazioni sono comunque segnalate sul posto Ero Olimpico alle 18:45 l’incontro di Europa League Lazio ludogorets è previsto il consueto piano trasporti con divieti per la sosta nell’area del Foro Italico non si escludono difficoltà per ilsu via Flaminia al della Vittoria sul Lungotevere e sulla tangenziale sciopero nazionale domani venerdì 29 novembre a rischio Quindi il trasporto pubblico locale e servizio anche di navi traghetti ma solo per 4 ore quindi dalle 9 alle 13 Si prevedono difficoltà nel trasporto aereo con le citazioni che coinvolgeranno anche i controllori di volo in questo caso la protesta si svolge dalle 10 alle 14 In collaborazione con Luce Verde infomobilità