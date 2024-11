Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-11-2024 ore 14:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità domani mattina in concomitanza con lo sciopero generale che dalle 9 alle 13 interesserà anche il trasporto pubblico locale sono in programma due cortei in centro Il primo è organizzato dalla CGIL sono attese 3000 persone Partirà da piazza dell’esquilino per arrivare in via dei Fori Imperiali l’altro corteo invece promosso dai sindacati di base sarà da piazza Indipendenza a piazza Barberini complessivamente dalle 9 alle 14 saranno possibili deviazioni o limitazioni per 38 linee del trasporto pubblico è in arrivo la seconda domenica ecologica della stagione autunno inverno/2025 sarà domenica prossima primo dicembre quando la circolazione dei mezzi privati sarà vietata all’interno della fascia verde al mattino Dalle 7:30 alle 12:30 e poi nel corso del pomeriggio alle 16:30 alle 20:30 Come di consueto sono previste delle deroghe tutti i dettagli e gli aggiornamenti sumobilita.