Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-11-2024 ore 12:30

Leggi su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità cerchi Attiva disciplina provvisoria ditra piazza di Porta Capena e via dell’Ara massima di Ercole prestare attenzione alla segnaletica il termine degli interventi è previsto per domani 29 novembre per consentire il montaggio delle luminarie natalizie chiusa dalle 0:30 di questa sera alle 5 di domani mattina via del Corso tra Piazza Venezia e largo Chigi per lavori necessari alla realizzazione del nuovo sotto via di piazza Pia è chiuso il sottopasso della galleria Principe Amedeo di Savoia Aosta nel tratto che da Piazza della Rovere conduce a via Gregorio VII Per consentire ai veicoli di raggiungere proprio via Gregorio VII tutto ilveicolare può utilizzare la corsia solitamente riservata ai mezzi pubblici lavori di potatura alberi in viale di castelporziano Sauri a wolf via Canazei dalle 9 alle 16 fino a domani 29 novembre In collaborazione con Luce Verde infomobilità