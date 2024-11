Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-11-2024 ore 07:30

LuceverdeBuongiorno dalla redazione per trovate questo primo appuntamento della giornata con L’informazione sulla viabilitàgiovedì e 28 novembre sul Raccordo Anulare abbiamo ilintenso in carreggiata interna a partire dalla Casilina fino all’uscita Ardeatina in carreggiata esterna rallentamenti tra le uscite Flaminia Ottavia Trionfale Ci sono code a tratti non lo svincolo di Casal del Marmo fino al Aurelia nel settore opposto sempre in esterna è sempre permolto intenso abbiamo rallentamenti con possibili coded all’uscita Prenestina Tor Bella Monaca fino allo svincolo Tiburtina in direzione quindi della Salaria rallentamenti con quella anche tutta la turbano dellaL’Aquila e sulla diramazioneSud rispettivamente dal raccordo alla tangenziale e da Torrenova al Raccordo Anulare sull’Aurelia a coda tratti a partire da Malagrotta verso centro città la causa oltre alintenso l’afflusso l’hotel Ergife dove In questi giorni si svolge un concorso pubblico in tangenziale ancora attratti dall’ uscita per la stazione Tiburtina fino allo svincolo Parioli campi sportivi quindi dello Stadio Olimpico ci sono incolonnamenti verso San Giovanni a partire dall’uscita per Porta Maggiore fino a viale Castrense a complicare la situazione un incidente avvenuto proprio in viale Castrense nel quale sono coinvolti Tra l’altro due scooter altro incidente sulla Ardeatina all’altezza del raccordo anulare raccomandiamo naturalmente tutte le attenzioni del caso restiamo nel quadrante sud e ci sono code a tratti perché adesso sulla Pontina da Pomezia al Raccordo come anche sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle Magione informazioni su queste altre notizie sul sito