Padovaoggi.it - «Traffico pesante insostenibile, la Provincia faccia qualcosa»: la richiesta del sindaco

Leggi su Padovaoggi.it

Ildel Comune di Campodoro, Gianfranco Vezzaro, esprime preoccupazione per la crescente difficoltà che il Comune sta affrontando a causa delche sta interessando in particolare le strade comunali interne, come via Barchessa, via Boschi e via Visentina.