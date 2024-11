Lidentita.it - Tottenham-Roma: dove vederla e possibili formazioni

Leggi su Lidentita.it

Dopo la sconfitta contro il Napoli, ladi Claudio Ranieri cerca riscatto in Europa League, affrontando una difficile trasferta a Londra contro il. La sfida, valida per la quinta giornata del girone unico, si giocherà giovedì 28 novembre alle 21. La situazione dei giallorossi nel girone è critica: 5 punti in 4 partite, .L'Identità.