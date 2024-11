Ilgiornale.it - TikTok cambia forma: perché non è più il "social dei balletti"

Nuove politiche per proteggere i suoi utenti più giovani, privacy dei dati e filtri "banditi". Con 175 milioni di utenti mensili, l'azienda cinese trova in Europa il terreno per migliorare la sua piattaforam