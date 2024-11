Ilrestodelcarlino.it - Tifoso invade il terreno di gioco. Il parquet jesino chiuso due turni

Non c’è due . senza tre! La conclusione da trarre, ammesso che ci si possa scherzare sopra, dopo i provvedimenti disciplinari - squalifica per dueal campo didell’Academy Jesi - al termine della gara vinta all’over time contro la Npc Rieti. "Squalifica del campo per 2 gare – si legge nel comunicato di ieri – per invasione deldicommessa dapprima a 21 secondi dal termine della gara da parte di un tifosi locale isolato, che inveiva contro gli arbitri, e poi successivamente da più tifosi locali che scavalcavano le transenne posizionandosi a bordo del campo die inveivano contro gli arbitri; gli stessi successivamente venivano allontanati come da richiesta del 1^ arbitro". Un ulteriore manifestazione di intemperanza da parte di una minoranza di tifosi per molti versi simile a quella di appena due settimane prima, retaggio della ‘battaglia’ (mica tanto ‘sportiva’) con Ruvo di Puglia punita dal giudice sportivo con un turno di squalifica del campo convertito nel pagamento della relativa multa.