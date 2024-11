Comingsoon.it - The Batman 2 cancellato? James Gunn smentisce di persona sui social

Suiha cominciato a viaggiare l'idea che TheII di Matt Reeves possa non esistere più: le tempistiche per un'uscita nell'ottobre 2026 si stanno dilatando. E si teme che i nuovi DC Studios diano la precedenza a The Brave and The Bold, facendo morire il Bruce Wayne di Pattinson.interviene stroncando le voci.