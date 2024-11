Quotidiano.net - Thailandia: inondazioni nel sud, un morto e migliaia di sfollati

Una persona è morta esono state evacuate nel sud dellaa causa diprovocate da tre giorni di piogge torrenziali: lo hanno annunciato oggi le autorità, aggiungendo che nella regione si prevedono ulteriori forti precipitazioni. La vittima è uno studente nella provincia di Narathiwat, al confine con la Malesia, dove più di 2.700 persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case, ha affermato il responsabile dei servizi di prevenzione e soccorso locali, Wasan Chaitaweewong. Inoltre, le autorità hanno chiuso 65 scuole. Il Dipartimento meteorologico nazionale ha annunciato che l'allerta per le piogge intense è ancora in vigore, con previsioni di precipitazioni continue per il 70% della provincia di Narathiwat fino all'inizio di dicembre. Più di 500 soldati e volontari sono stati dispiegati per distribuire kit di soccorso e aiutare ad evacuare i residenti in aree più sicure.