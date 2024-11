Pordenonetoday.it - Tesser richiamato dalla Triestina: per lui missione salvezza

Leggi su Pordenonetoday.it

Attiliotorna in pista. L'allenatore è statosulla panchina della, squadra con cui ha un contratto in essere fino alla fine della stagione. Il mister, artefice della storica promozione in Serie B del Pordenone, era stato esonerato il 4 febbraio, con la squadra terza.