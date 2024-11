Temporeale.info - Terracina / Omicidio Luisella Trombetta, attesa per l’autopsia e per l’interrogatorio del marito 93enne

Leggi su Temporeale.info

– I prossimi due saranno adempimenti importanti per tentare di chiarire le modalità e soprattutto definire il movente del femminicidio di, la donna di 82 anni di Colleferro uccisa nella notte tra lunedì e martedì dalOtello De Castris nella loro abitazione delle vacanze in via Giuseppe Di Vittorio nel .L'articolopere perdelTemporeale Quotidiano.