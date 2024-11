Ternitoday.it - Ternana, ancora movimento in società: Giuseppe Mangiarano nuovo direttore operativo

Leggi su Ternitoday.it

all’interno della. Mentre la squadra in campo si prepara al prossimo appuntamento in campionato contro il Milan Futuro, in programma domenica pomeriggio al Liberati, larossoverde ha annunciato giovedì l’ingresso indi undirigente. Si tratta di.