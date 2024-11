Padovaoggi.it - Tenta di strozzare la compagna: arrestato dopo anni di violenze mai denunciate

I carabinieri di Selvazzano hannoieri 27 novembre in flagranza di reato un 44enne dell’Est Europa e residente in paese, già noto alle forze dell’ordine, poiché responsabile in ipotesi accusatoria di maltrattamenti in famiglia. I militari a seguito di richiesta pervenuta alla linea 112.