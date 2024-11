Ferraratoday.it - Tenta di fuggire in bicicletta e nasconde l'hashish dietro un'auto in sosta

Leggi su Ferraratoday.it

diincon la droga. E’ così finito in manette un 23enne che nella tarda serata di martedì 26 è stato notato dai carabinieri vicino ad un bar di via Marconi, a Comacchio. Alla vista della pattuglia, il giovane è salito in sella alla sua due rute a pedali e ha provato ad.