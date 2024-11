Ilgiornale.it - Tennis, Swiatek positiva al doping: sospesa per un mese

L'Itia ha accettato la versione dellata secondo cui l'assunzione non è stata intenzionale. La numero due al mondo stava assumendo un farmaco che non richiede una prescrizione, la melatonina per problemi di sonno e di jet lag