Sport.quotidiano.net - Summit. Riunione coi club affiliati in attesa dell’Academy Cup

Si è tenuta nei giorni scorsi lacon le società affiliate, in particolare quelle dei campi ospitanti il torneo Academy Cup, che come sempre si disputerà nei giorni a ridosso della Pasqua, precisamente il 17,18 e 19 aprile 2025. I responsabili e presidenti delle società si sono incontrati presso la sede biancorossa con il direttore Academy Mauro Lucarini per fare il punto della situazione e proseguire nell’organizzazione della manifestazione che, ricordiamo, coinvolge 54 affiliate di tutta Italia, dalla Sardegna al Piemonte, passando per Calabria e Sicilia. Intanto proseguono gli allenamenti settimanali che coinvolgono le società. Per quanto riguarda la scuola calciosi è svolto il primo dei quattro incontri informativi previsti per il mantenimento della qualifica didi 3° livello in presenza dei tecnici biancorossi della scuola calcio, dei genitori dei ragazzi e del direttore biancorosso Mauro Lucarini.