Unlimitednews.it - Sud, Meloni “Nel 2023 locomotiva d’Italia”

Leggi su Unlimitednews.it

CAGLIARI (ITALPRESS) – “Noi abbiamo ancora tantissimi problemi da risolvere nelle Regioni del Sud, ma nelil Sud è stata la, che il Pil del Mezzogiorno è cresciuto dell’1,3% più di quanto non fosse la crescita della media italiana, che l’occupazione è cresciuta più di quanto non crescesse a livello nazionale, che è stato il Sud a dare l’impulso all’export che ci ha portato per la prima volta ad essere la quarta Nazione esportatrice al mondo. Si può fare con un po’ di incentivi, investimenti, infrastrutture, orgoglio”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia, a Cagliari, nel corso della cerimonia di firma dell’accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Sardegna.mgg/gtr(Fonte video: Palazzo Chigi)Unlimited News - Notizie dal mondo