Forlitoday.it - Stroncato da un malore fulminante alla guida: niente da fare per il conducente dell'auto

Leggi su Forlitoday.it

da unmentre andava a casa sua. Non c'è statodaper salvare la vita ad un pensionato di 70 anni che è stato colto da unmentre eraa sua vettura, una Mercedes. E' quanto capitato all'intersezione tra via del Canale e via Castelfalcino.