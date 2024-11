Viterbotoday.it - Stop alle auto in centro per Natale, Frontini: "Non è una rivoluzione, si faceva anche prima"

Leggi su Viterbotoday.it

“Onestamente non mi sembra questa gran. Solo l’organizzazione non improvvisata di una cosa che, senza pianificazione e all’impronta, sipure”. Così la sindaca Chiararispondepolemiche delle ultime ore in merito alla chiusura di porta Romana al traffico.