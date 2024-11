Anconatoday.it - Stalking alla ex ma l’accusa cade grazie a un testimone. Assolto papà

Leggi su Anconatoday.it

ANCONA - Era andato a prendere il figlio a casa della ex moglie ma una discussione scoppiata con i parenti di lei era finita a botte. A prenderle era stato il padre del bambino che si era poi rivolto ai carabinieri per denunciare l’aggressione. Dopo pochi giorni si è ritrovato indagato per.