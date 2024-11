Ferraratoday.it - Sostenibilità e impresa, al via un convegno a cura dell'Ordine dei commercialisti

Leggi su Ferraratoday.it

Lacome fattore di sviluppo per le imprese è il tema del seminario, in programma venerdì 29 a partire dalle 14.45 nella sala Magrinia banca Bper, in corso Giovecca 65, a Ferrara. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayL'evento, promosso dalla fondazione e.