Fanpage.it - Sondaggi politici, Fratelli d’Italia crolla e il Pd rimonta quasi un punto: arriva l’effetto Regionali

Leggi su Fanpage.it

Neid'Italia è in calo di mezzo, e il Partito democratico cresce dila stessa misura. In due settimane così il distacco tra i due si è ridotto diun. E ora centrodestra e 'campo largo' sono, sulla carta, in parità. Ecco i risultati della nuova Supermedia dei