Soldout il concerto di Cesare Cremonini a Lignano Sabbiadoro

Esce venerdì 29 novembre “ALASKA BABY”, ottavo album in studio della carriera solista di, uno dei più amati cantautori italiani. Un album luminoso, accecante, artisticamente ispirato, che ribadisce la volontà didi alzare ancora una volta l’asticella del pop italiano e confermare la solidità del suo percorso. Un disco che, già dal titolo, si preannuncia un vero e proprio viaggio esplorativo nella musica, per andare oltre i propri confini e creare nuove opere senza tempo.Dodici tracce autobiografiche che compongono le tappe di un lungo viaggio, da Bologna all’Alaska attraverso l’America, grazie al quale è nato un album definito da“vitale e esplosivo come un disco d’esordio”. Fin dalla sua title track, che apre il disco con una intro strumentale di fiati e timpani degna di un kolossal, l’album si presenta in un caleidoscopio di suoni e generi musicali diversi che si mischiano tra loro in modo divertito, sempre alla ricerca di un nuovo orizzonte, un nuovo confine da raggiungere, mai sazio di incontrare nuove strade per incitare l’ascoltatore al grande “gioco della musica”.