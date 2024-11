Lanazione.it - "Smartphone d’oro" ai comunicatori Asl. Il premio per i video

Leggi su Lanazione.it

L’Asl Toscana sud est vince lo "2024" nella categoria sanità. L’azienda sanitaria, per il concorso ideato e promosso dall’associazione Pa Social, dedicato alle migliori esperienze di comunicazione e informazione digitale di enti e aziende pubbliche, è stata premiata per il progetto social "Pillole di emergenza – urgenza", brevidimostrativi per offrire alla cittadinanza consigli utili e pratici in caso di urgenze sanitarie. Ilè stato consegnato ai colleghi Michele Morandi, Valentina Scarponi e Massimo Pucci.