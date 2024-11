Unlimitednews.it - Siram Veolia, efficienza energetica come leva per la decarbonizzazione

ROMA (ITALPRESS) – Le leve di ottimizzazione considerate per industria e PA possono ridurre i consumi energetici nazionali del 2,9% e le emissioni del 7,6%, e consentirebbero un risparmio di 6,3 miliardi di euro su costi ETS e importazioni di gas. E’ quanto emerge dallo studio “Ottimizzazione e autonomianell’era dell’intelligenza artificiale generativa”, presentato dae THEA Group nel corso di un evento alla Lanterna di Roma.“In un momento storico che vede una accesa contrapposizione tra i sostenitori di uno sviluppo accelerato delle fonti rinnovabili per contrastare il cambiamento climatico e chi invece vuole salvaguardare la competitività delle imprese messe a dura prova dalla competizione globale, abbiamo dimostrato che l’ottimizzazioneè la soluzione per conciliare entrambe le esigenze, sostenibilità e competitività – ha dettoEmanuela Trentin, amministratore delegato di-.