Firenzetoday.it - Sicurezza stradale, previsti 700 mila euro di lavori: tanti progetti

Leggi su Firenzetoday.it

Sono state approvate all’unanimità dal Consiglio metropolitano, quattro delibere riguardanti accordi con i comuni per la manutenzione straordinaria di strade provinciali per la realizzazione di marciapiedi.che interesseranno numerosi comuni dell'Empolese Valdelsa per un totale di circa.