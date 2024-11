Messinatoday.it - Siccità, boom di richieste alla Regione per realizzare e sistemare pozzi e serbatoi

Massiccia adesione all’avviso regionale per interventi di contrasto, emanato dal commissario delegato all'emergenza idrica per l'agricoltura, Dario Cartabellotta. Sono 3.045 le istanze presentate per ottenere i contributi a fondo perduto: 3.011 domande sono state inviate da singoli.