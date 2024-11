Lapresse.it - Sean Diddy Combs, negato il rilascio su cauzione nel processo per traffico sessuale

Leggi su Lapresse.it

è statoilsu, in attesa dell’inizio delche lo vede accusato di, previsto per maggio. Il giudice distrettuale Arun Subramanian, in un’ordinanza di cinque pagine, ha citato prove che indicano un “serio rischio” di manomissione dei testimoni e che dimostrano i suoi tentativi di nascondere comunicazioni proibite con terze parti durante la detenzione.Durante l’udienza, gli avvocati del magnate dell’hip-hop hanno sostenuto che il versamento di unadi 50 milioni di dollari sarebbe stato sufficiente a garantire chenon fuggisse e non intimidisse i potenziali testimoni del. Altri due giudici avevano precedentemente concordato con i pubblici ministeri sul fatto che rappresentasse un pericolo per la comunità se lasciato libero.