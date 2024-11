Cataniatoday.it - Scuola di formazione per il bene comune, al via il nuovo corso

Leggi su Cataniatoday.it

“L’edizione di quest’anno è segnata da due elementi di assoluta novità. Innanzitutto, sulla proposta formativa, che, per la prima volta, si eleva a progetto di portata nazionale, trovando il riconoscimento ed il sostegno ufficiale di partner associativi di assoluto prestigio e fama, come, in.