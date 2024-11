Ilfattoquotidiano.it - Scontro tra Inselvini (FdI) e Morace (M5S): “Come fanno due donne ad avere un figlio?”. “Per te è difficile capirlo, quando ci si ama è normale”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

all’europarlamento tra l’M5S Carolinae Paolo(FdI). L’ex calciatrice, attivista Lgbtqi, è intervenuta per denunciare la condizione delle persone omosessuali in alcuni paesi europei: “Purtroppo dobbiamo prendere atto che oggi esistono due europe, un’Europa in cui le coppie gay possono sposarsi, realizzare la loro famiglia e vivere in pace e armonia nella società. E un Europa in cui prevalgono discriminazioni e disuguaglianza, che è quella della Bulgaria, dell’Ungheria e dell’Italia che attaccano la comunità Lgbtqi, la cui unica colpa è quella di esistere. Il governo Meloni ha emanato una circolare in cui dichiara illegittimo un atto di nascita con due mamme. Mentre il parlamento italiano ha approvato una legge che manda in galera la gestazione per altri, ancheè legale in altri paesi”.