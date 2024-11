Quicomo.it - Scontro tra auto e furgone in via Palestro a Como: caos traffico

Leggi su Quicomo.it

Incidente questa sera giovedì 28 novembre ain viaangolo via Ambrosoli. Intorno alle 18.30 un'e unsi sono scontrati. Non si conoscono ancora i dettagli del sinistro e nemmeno se ci sono feriti gravi. Ci segnalano però che inevitabilmente in zona si sta creando un.