Ilrestodelcarlino.it - Sciopero, gli orari dei bus Tper a Bologna di venerdì 29 novembre: cosa sapere

, 282024 – Dopo lodei treni del fine settimana scorso, è stato indetto per29unonazionale nel settore del trasporto pubblico locale di 4 ore, in cui i servizi non saranno garantiti. A proclamare lo stop degli autobus, dalle 9 alle ore 13, sono state le organizzazioni sindacali Sub-Sgb e Cgil-Uil. Per quanto riguarda i mezziurbani, suburbani ed extraurbani del bacino disaranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, cono di partenza fino alle ore 8.45. Loriguarda anche il personale dedicato al “Marconi Express”, ovvero il People Mover – la navetta che collega l’aeroporto dialla stazione dei treni – il cui servizio potrebbe non essere assicurato. Per le linee urbane di Imola verranno garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria, o dall'autostazione, fino alle ore 8.