Trevisotoday.it - Sciopero generale nazionale venerdì 29 novembre: possibili disagi nella raccolta rifiuti

Leggi su Trevisotoday.it

I sindacati Cgil, Uil e Cobas hanno proclamato contro la legge di bilancio unoper l’intera giornata di29. Per questo motivo, potrebbero non essere assicurati alcuni servizi ambientali, come ladei. "In riferimento allaporta.