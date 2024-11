Feedpress.me - Sciopero generale, dai trasporti alla scuola: ecco chi si ferma e quando in ogni settore

Lodi venerdì 29 novembre proclamato da Cgil e Uil contro la manovra coinvolgerà tutti i settori, pubblici e privati ad esclusione per idei treni che non torneranno arsi dopo lo stop dello scorso weekend. Questo significa che fatti salvi i servizi minimi essenziali saranno a rischio stop per tutta la giornata, fabbriche,, sanità, poste, statali, giustizia.