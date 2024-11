Sci alpino Sala operato al ginocchio dopo la rottura del legamento crociato

Leggi su Sportface.it

Tommasosi è sottoposto all’operazione alsinistroladelrimediata nel corso di un allenamento in Val Senales, quando l’azzurro si stava preparando allo slalom di Gurgl. Come comunica la Fisi, l’operazione è stata condotta dal dottor Giacomo Stefani, responsabile di ortopedia dell’Istituto clinico Città di Brescia, in costante contatto con la Commissione Medica Fisi. Per il 29enne portacolori delle Fiamme Oro comincia ora il periodo di riabilitazione. ScialladelSportFace.