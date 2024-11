Tuttoandroid.net - Samsung Galaxy S22 tiene il passo: al via i test interni per One UI 7 con Android 15

Leggi su Tuttoandroid.net

La lista dei dispositiviche verranno aggiornati alla One UI 7 con15 è lunga e iper iS22 sembrano già partiti.L'articoloS22il: al via iper One UI 7 con15 proviene da Tutto