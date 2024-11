Zon.it - Salerno, domani l’inaugurazione delle Luci d’Artista

Venerdì 29 novembre si inaugurano le2024-2025. La cerimonia inaugurale della tradizionale rassegna di opere d’arte luminose, organizzata dal Comune dicon il contributo della Regione Campania, si terrà alle ore 17.00 presso la Villa Comunale e a seguire, alle ore 18.30, in Piazza Caduti Civili di Brescia, nella zona orientale della città.A dare il via alla manifestazione sarà il Sindaco diVincenzo Napoli. I momenti inaugurali saranno accompagnati da esibizioni del coro e dell’orchestra del Teatro Municipale Giuseppe Verdi.L’accensioneopere in Piazza Flavio Gioia e del grande albero di Natale in Piazza Portanova è in programma venerdì 6 dicembre. Leresteranno accese fino a domenica 2 febbraio.Tutte le informazioni sull’evento saranno pubblicate sul sito istituzionale www.