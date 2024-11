Novaratoday.it - Saldi invernali 2025, quando si parte in Piemonte

Prenderanno il via sabato 4 gennaioin.Come di consueto, le vendite di fine stagione partono in tutta la regione prima dell'Epifania e la loro durata sarà di otto settimane, anche non continuative. A stabilirlo è la Regione, che ne ha dato comunicazione ai Comuni.